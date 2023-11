DELFI VIDEO | Koondise kapten Mailis Pokk: esimesena tuleb Taani ära võita ja Suurbritanniale kõva lahing anda

Lisaks Taanile ja Suurbritanniale kuulub samasse gruppi Rootsi. „Grupp on mängitav, ei ole väga kõvasid Euroopa riike vastas. Kuigi Suurbritannia on tõusnud ja jõudnud viimastel aastatel EM-ile. Väga hea algus on see, et Taani on meil vastas. Esimesena tuleb Taani ära võita ja Suurbritanniale kõva lahing anda. See tuleb kindlasti kõva pähkel. Ja arvan, et Rootsi on ka võidetav,“ ütles Pokk Delfi videointervjuus.