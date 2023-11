Ennast tulistanud endine tipplaskesuusataja jäi ellu

36-aastane Anev leiti raskelt vigastatuna kolmapäeval Lääne-Bulgaarias asuvast Kjustendili linnast ja viidi haiglasse, kus ta pandi kunstlikusse koomasse.

Esmaspäeval rääkis Anevi sõber Georgi Furtunov Bulgaaria rahvusringhäälingule, et Anev on nüüdseks teadvusel. „Ta ei saa rääkida, sest ta on hingamisaparaadi all, aga ta suhtleb käemärkidega,“ ütles Furtunov.

Endiselt pole selge, kas tegu oli õnnetusjuhtumi või enesetapukatsega. Bulgaaria kaitseväes õhujõudude laskmisinstruktorina töötav Anev tulistas ennast politsei teatel teenistusrelvast ja kuul vigastas tema kopsu. Päev enne tulistamist postitas Anev oma Facebooki kontole Bulgaaria kirjaniku Pavel Vezhinovi tsitaadi „Iga reetmine algab usaldusest“ ja kirjutas juurde, et see on „absoluutne tõde“.

Politsei ja kaitsevägi algatas juhtunu uurimiseks juurdluse. Kaitseväe Sofia osakonna kõneisik Evgenia Deyanova ütles, et uurimise all on mitu versiooni, aga praegu ei saa nad täpsemaid kommentaare jagada.

Ka Anevi sõber Furtunov ei soovinud tulistamise põhjuseid detailselt lahata. „Ma ei kommenteeri asju, mis on viimastel aastatel tema isiklikus elus juhtunud. Saan öelda vaid seda, et tal olnud nii isiklikus- kui ka tööelus tõuse ja mõõnasid, alustades tülist alaliiduga. Aga kõige tähtsam on see, et ta paraneb. Usun, et ta saab terveks,“ sõnas ta.

Anevil on kuue-aastane tütar, nad läksid lapse emaga paar aastat tagasi lahku.

Bulgaaria koondise liidrite sekka kuulunud Anev lõpetas sportlaskarjääri 2020. aastal. Ta jõudis MM-il kahel korral esikümnesse, Euroopa meistrivõistlustelt võitis ta ühe kulla, neli hõbedat ja neli pronksi. Ühe hõbemedalitest võitis ta 2015. aastal Otepääl peetud EM-il.