Eesti laskesuusakoondise hooldepealik fluorikeelust: oleme saanud oma suusad puhtaks

Kuna suusapargi välja vahetamine ei ole finantsiliselt otstarbekas, kasutatakse endiselt suuski, mida on varem määritud fluorimääretega. Kuigi tänavuseks hooajaks on vanad suusad ära puhastatud, võib testimismehanism ikkagi leida suuskadelt fluoriosakesi, mis omakorda võib võistlustel kaasa tuua sanktsioonid.

„Hetkel tundub, et oleme saanud oma suusad puhtaks,“ rääkis Eesti laskesuusakoondise hooldepealik Eeri Vahtra ERR-ile . „Kindlasti võib tulla - rumalaid näpukaid pole võib-olla õige sõna - aga seda mustust on kuhugi jäänud sellisesse kohta, kus sa ei oska seda oodata,“ lisas hooldepealik.

„Teine pool on see, et turul on palju uusi tooteid ja ka kasutamata tootjaid, mida me pole varem kasutanud. Kas saame olla alati 100 protsenti kindel selles, mis tootja lubab?“ küsis Vahtra.