OTSEPILT JA FOTOD | Tartu Ülikool kaotas Põhja-Euroopa liigas Bulgaaria klubile avapoolaja

„Spartak on hästi viskav võistkond, aga neil on ka korvi all kaks korralikku ameeriklast. Mängisime hiljuti natuke sarnase stiiliga Valmiera vastu ja seega osaliselt ettevalmistus kattus. ENBL-i algus on olnud natuke segane, sest meie grupis on meeskondi vahetunud. Aga meie meeskonnale on see hea rahvusvaheline kogemus ja ootan neid mänge huviga. Mul on hea meel, et Rinalds Malmanis on taas rivistuses tagasi, sest ta annab kindlasti meie mängule palju juurde,“ ütles Vetra.