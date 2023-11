Ralf Schumacher venna olukorrast: kahjuks on elu vahel ebaõiglane

Ralf lisas, et on valmis venna perekonda toetama nii palju kui võimalik.

„Kui kellelgi on mind ja minu nõuandeid vaja, olen nende käsutuses. Siiski on nad otsustanud oma teed minna.“

„Sloveenia on minu jaoks ideaalne. Leian siit rahu. Inimesed on siin ääretult soojad ja külalislahked, õhtud veedame koos hea veini ja hea toiduga. Minu jaoks on see ideaalne viis kiire tempo mahavõtmiseks. Sõidan siin kiirete autode asemel traktoritega,“ ütles endine vormelipiloot.