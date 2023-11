FILMIARVUSTUS | Paul Keres, ettur nagu Cristiano Ronaldogi

Cristiano Ronaldo, Neymar ja Karim Benzema mängivad jalgpalli Saudi Araabias, kes sai äsja kinnituse, et võõrustab 2034. aastal MM-finaalturniiri. Saudide palgalehel on ka kuningriigi turismisihtkohana reklaamimiseks lepingu sõlminud Lionel Messi.

Need jalgpallurid ning nii mõnigi nende natuke vähem kuulus kolleeg ja staartreenerid (saudide rahvusmeeskonda hakkas äsja juhtima Itaalia 2021. aasta Euroopa meistriks tüürinud Roberto Mancini) on etturid. MM-i Saudi Araabiale skeemitanud FIFA president Gianni Infantino ja tema ametis püsimist tagavad riiklikud jalgpalliliidud aga vigurid partiis, mille eesmärk on Saudi Araabia maine puhastamine, majanduse mitmekesistamine ja poliitilise positsiooni võimestamine.