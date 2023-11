Tänaku tiimikaaslane võib samuti Hyundaiga sõitma hakata

59-aastane kreeklane plaanib ka järgmisel hooajal WRC-sarjas kaasa lüüa ja abistada noort Grégoire Munsterit. Samas vihjas Serderidis, et 24-aastase rallisõitja masinaks ei pruugi olla Ford Puma.

„Mul on parimad suhted Malcolm Wilsoni ja M-Spordiga. On selge, et ma ei saa sellist tüüpi programmi ette võtta üksinda. Pöördume sponsorite poole ja loodame meeskonna poolset mõistmist. Ja kui Fordiga seda teha ei saa, siis miks mitte pöörduda Hyundai poole,“ vihjas Serderidis.