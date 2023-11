Taani „kuldne“ hobune tuli hävituslennukite tõttu magama panna

Traagiline juhtum leidis aset Graestedis. Hobuse omanik Helle Kristiansen selgitas, et hobune oli karjamaal, kui kaks hävituslennukit tegid järsku madallendu, kirjutab NRK.

„Ta sattus täielikult paanikasse ja kui me ta lõpuks kätte saime, olid tal igal pool veritsevad haavad, sest ta oli mitmest piirdeaiast ja väravast läbi murdnud,“ sõnas Kristiansen. Taanlanna on väga kriitiline, et hävitajatel lastakse nii madalalt lennata.