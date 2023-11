DELFI VIDEO | Kibuselt magusa revanši võtnud Themas: väsimust pole, võiksin ka viienda raundi teha

2019. aasta Number One Fight Show’l võitis Kibus Themast kohtunike häältega 2:1. Sama tasavägine otsus hüüti ringiteadustaja Cool D poolt välja ka laupäeval 4000 pealtvaataja ees lisaraundi järel, kuid võidumees oli seekord Themas. Meeste omavaheliste matšide seis on nüüd 1:1 ehk alus vägevaks triloogiaks on loodud.