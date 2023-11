Venemaa olümpiakomitee kaebas ROKi spordikohtusse

ROK oli oma otsuse järel teatanud, et Venemaa olümpiakomitee ei saa neilt enam rahalist toetust, kuid see ei mõjuta Venemaa sportlasi, kes võistlevad neutraalsetena.

„Olümpiamänge saab kasutada poliitilise vahendina, mille abil survestatakse inimesi, kellel pole poliitikaga mingit pistmist. See on tegelikult räige rassiline ja etniline diskrimineerimine,“ sõnas Putin.

ROK lükkas Putini süüdistused ümber: „Olümpial osalemine ei ole kuidagi inimõigus. Me eitame kindlalt väiteid, et need meetmed kujutavad endast etnilist diskrimineerimist. See otsus oli reaktsioon Venemaa ja Valgevene valitsuse tegevusele meie alusdokumentide vastu.“