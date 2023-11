Hooajaks valmistudes kõrvalal MM-ile põiganud Tuuli Tomingas: testid näitavad edasiminekut

Mullu MM-il tavadistantsil kuuenda koha saanud Tomingas valmistus hooajaks oma tiimiga, treener Indrek Tobrelutsu juhendamisel. 28-aastase sportlase sõnul näitavad kõik märgid, et ettevalmistus kulges hästi. „Kõik meie tiimi sportlased läbisid testid, mis näitasid eelmise hooajaga võrdluses edasiminekut,“ lausus Tomingas. „Tunne on piisavalt hea, et sõita vähemalt eelmise aasta tasemel. Samas võib juhtuda igasuguseid asju. Näiteks eelmisel hooajal jäin enne aastavahetust haigeks ja see rikkus vormi.“