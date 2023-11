Karjääri vältel astmaravimeid kasutanud Rootsi murdmaatäht: ma ei julgenud sellest varem avalikult rääkida

Eelmisel nädalal ilmunud autobiograafias avaldas Kalla, et tal tekkisid 2016. aasta MK-sarja avaetapil Rukas südame rütmihäired. Päev varem oli Rootsi staar astmadiagnoosi järel hakanud kasutama astmarohte. Tagantjärele jõuti järeldusele, et südameprobleemid võisidki vallandada astmaravimite ja kofeiinitablettide koosmõjust.

Astmaravimid olid väga levinud

Björgen tõdeb nüüd, et ta saab Kallast aru. „Astmaravimite kasutamise ümber oli palju küsimusi ja see teema oli esil. Ka minust kirjutati toona väga palju negatiivset,“ lausus 15-kordne olümpiamedalist, kelle sõnul said Norra koondislased asjatult pähe.

„Norra talisportlased võtsid löögi enda kanda, kuid ma teadsin ka ise, astmaravimeid kasutasid paljud teised rahvused ja sportlased, kes sellest avalikult ei rääkinud,“ jätkas Björgen. „Me saime jama kaela ja me olime kõiges nii-öelda süüdi. Ma ei saanud teistes koondiste osas sõna võtta, aga ma lootsin, et inimesed saavad sellest ise aru ja räägivad sellest teemast avalikult.“

Kalla kasutas enda sõnul astmaravimit ka nooruspõlves. Tagantjärgi möönab suusataja, et ta oleks võinud rääkida sel teemal lahtise kaartidega. „Selles mõttes on see õige küll, et nemad (loe: norralased) pidid risttule all vastama küsimustele, aga tegelikult oli astmaravimite kasutamine suusatamises väga laialt levinud,“ lausus Kalla NRK-le.