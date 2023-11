NÄDALA MÄNGIJA | Kolmeseid nagu naelu seina tagunud Mikk Jurkatamm vedas Kalev/Cramo Pärnu vastu võidule

Enne laupäevast mängu oli Jurkatamm visketabavusega hädas olnud. Eurosarja ja Eesti-Läti liiga kohtumiste peale oli ta kolmesteprotsent vaid 17. „Kahju, et see tuli alles nüüd. Aga loodame, et siit läheb ainult ülesmäkke,“ rääkis Eesti koondislane pärast matši Pärnuga.