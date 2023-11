Ogier ega Tänak Kesk-Euroopa ralli formaati heaks ei kiida

Autoralli MM-sarja eelmine etapp sõideti esmakordselt kolme riigi territooriumil, kui esimesed kiiruskatsed toimusid Tšehhis ning seejärel võeti mõõtu Austria ja Saksamaa teedel. Pilootide sõnul oli nädalavahetusel läbitud kilometraaž liialt suur.

„Olime siin esmakordselt ja väga palju asju annaks parandada,“ kritiseeris kaheksakordne maailmameister Sébastien Ogier. „Eelkõige on küsimus ülesõitudes. Need oli liialt pikad ja sellisel asjal pole mõtet. Ausalt öeldes ei klapi see üldse sellega, mida me MM-sarjas saavutada püüame.“

Ühest küljest jõudis MM-sari ühel nädalavahetusel kolme riigi fännide ette, aga teisalt oli asi kaugel rohelisest mõtteviisist. „Äriliselt me üritame müüa hübriidautosid. Aga kui selleks toimub [koos ülesõitudega] 1600 kilomeetri pikkune ralli, siis see on jama. Selle asja peab tulevikus korda ajama,“ lisas 39-aastane vanameister.

Samal meelel oli 2019. aasta maailmameister Ott Tänak, kes sai Kesk-Euroopa rallil kolmanda koha. „See formaat polnud tavalisest rallist parem. Oleme pikalt rääkinud, mis suunas peaks võistluste formaat muutuma, aga see siin oli täiesti vastupidine,“ lausus eestlane portaali Motorsport vahendusel.

Tõsi, formaadil oli ka toetajaid. Üks neist oli Hyundai esinumber Thierry Neuville, kes sai Kesk-Euroopa asfaldil hooaja teise etapivõidu.

„Üldiselt pole mul midagi pikalt sõitmise vastu, kui näeme nii palju fänne. Pealtvaatajate entusiasm ja toetus oli tunda. Kuna see oli muljetavaldav, siis ma pole pikkade ülesõitude peale pahane,“ arutles belglane. „Kindlasti on arenguruumi, aga sellest on juba tükk aega möödas, kui nägime rallil nii palju entusiasmi. Seepärast muudel asjadel pole nii palju tähtsust, sest see oli nagu WRC-sari viis aastat tagasi.“

M-Spordi meeskonna pealik Richard Millener pakkus järgmiseks aastaks välja ühe muudatuse, mis on seotud ralli algusega.