Suri legendaarne tiimipealik, kelle viimase tööpäeva tegi ilusaks Markko Märtin

Nooruses ajakirjaniku leiba maitsnud Provera töötas hiljem ettevõttes Chrysler Italy, mille peagi omandas Peugeot. Karjääriredelil hüpetega tõusnud itaallane nimetati peagi Peugeot Spordi juhiks, mis liitus pika pausi järel rallikaravaniga. Provera juhtimisel võitis meeskond aastatel 1999 kuni 2005 27 MM-etappi. Eriti meeldejääv oli just Peugeot 206 WRC masin, mis võitis kolm järjestikust tootjate MM-tiitlit ja millega Marcus Grönholm tuli kahel korral maailmameistriks.

Soomlase sõnul oli Corrado äärmiselt kirglik inimene. „Ta oli mees, kes lõi vajadusel rusika lauale. Mäletan, et meil oli ühel etapil probleemid veepumbaga ja ta ütles: kas me anname alla? Me ei anna kunagi alla! Olime üsna sarnased, sest tunded läksid nullist sajani millisekunditega. Mina olin kuumavereline autos ja tema töölaua taga. Kuid ta soovis alati inimesi hoida rõõmsana,“ jätkas endine rallitipp.