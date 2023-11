VIDEO | Vanameister Alonso pakkus Brasiilias pöörase etenduse. Banderas: see sõit läheb ajalukku!

Vägisi tundus, et sellega on Alonso laul lauldud... Aga võta näpust! Viimasel ringil võttis Alonso kauni manöövriga kolmanda koha tagasi ja kuigi Perez üritas veel finišisirgel meeleheitlikult mööduda, siis lõpuks jäi kahekordne maailmameister 0,053 sekundiga peale.

„See oli väga pingeline. Arvasin viis ringi enne lõppu, et mul on kõik kontrolli all, aga kui suruma hakkasin, siis ta jõudis hoopis lähemale. Ma ei saanud aru, kus kohast ta selle kiiruse võttis ja kui ta viimaks mööda sai, siis mõtlesin, et kõik on läbi ja poodium pole enam võimalik. Aga viimasel ringil tekkis mul uus võimalus ja kasutasin selle ära,“ rääkis Alonso pärast võistlust.