Võrkpallimängu korraldus ajas Eesti koondise kaptenil harja punaseks: klubidel puudub naissportlaste vastu austus!

„Sellel mängul oli hoolimata nendest tingimustest ligi 200 pealtvaatajat, kellest pooled seisid väljaku ääres ja ülejäänud istusid sellel veidralt paigutatud tribüünil. Ignorantsed ütlevad, et kedagi ju ei huvita see naiste sport, aga kui juba aastaid Eesti parim klubi ei loo selliseid tingimusi, et pealtvaatajad tunneks, et nad on üldse saali oodatud, siis millest me räägime...

Pealtvaatajaid on, meedia huvi on. Ainus, mis on puudu, on see, et klubid ise võtaks lõpuks vastutuse ja näitaks oma naissportlaste vastu vähegi austust. Neid näiteid, kus samal või madalamal tasemel mängivad mehed (vahet isegi pole, mis spordiala) saavad parimad saaliajad ja teenivad ka kordades rohkem kui naised (ärme üldse sellest hakka rääkima, et enamik Eesti klubidest ei maksa naistele sentigi!) Võin näiteid tuua nii Eestist kui ka välismaalt. Ma ei jaksa enam kuulda, et naistele „lihtsalt“ pole raha, häid saaliaegasid, ega sponsoreid. On küll! Meie tubli Rae Spordikool on väga hea näide ja ma ei lõpeta nende esile toomist nii kaua kuni nad pole enam erand, vaid normaalsus ja naissportlasi hakatakse ka mujal LÕPUKS väärtustama nii nagu peaks.