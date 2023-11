Henn: meile on meeldinud asju keeruliseks teha. Torres: jahime veel kindlasti tiitlit

„Sel aastal on meile meeldinud asju huvitavaks ja keeruliseks teha. Au Levadiale. Nad panid lõpus kogu jõu mängu, nad on füüsiliselt tugev meeskond. Lõpus lasime liiga lihtsalt palli kasti tuua. Lisaks kaotasime lõpus enda palliga mängu ära. Pallid ei jäänud enam ees püsima. Kahju natukene,“ tunnistas pärast kohtumist Flora peatreener Jürgen Henn. „Alustasime hästi ja olime palliga julged. Alguses oli natuke võimaluste loomisega probleeme. Oli raske mäng. Sellised need derbid on ja sellist mängu ka ootasime.“