Mängu murrangu toonud Robert Täht valiti Saksamaal kohtumise MVP-ks

Belgia karikasarjas suutis Stefan Kaibaldi koduklubi Leuven võita veerandfinaalis 3:0 Maaseiki, kus mängib Renet Vanker. Kaibald platsil ei käinud, Vanker tõi 3 punkti (+2). Poolfinaali jõudis ka Alex Saaremaa võistkond Aalst, kes oli 3:1 üle parem Achelist. Saaremaa arvele jäi 9 punkti (+7). Et Kaibaldi ja Saaremaa tiimid on eri tabelipoolel, tuleb edu korral eestlaste klubide finaal.