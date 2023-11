DELFI FOTOD | Nõmme Kalju langes medaliheitlusest, Kalevi võimalused püsivad viimase vooruni

Viik tähendab, et Nõmme Kalju jääb tänavu medalita. Küll on neil võimalus püüda neljandat kohta. Kalev jääb enne viimast vooru kolmandal kohal olevast Paide linnameeskonnast maha kahe punktiga, aga võimalused on veel olemas. Nad peavad viimases voorus alistama Narva Transi ja lootma, et Paide ei võida viimases voorus FCI Levadiat. Kalju kohtub viimases voorus FC Floraga.