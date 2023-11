FOTOD | Tallinna derbis võib selguda Eesti jalgpallimeister. Levadia läks juhtima!

Levadia läks mängu 34. minutil juhtima. Ilusa rünnaku lõpetuseks söötis Michael Schjønning-Larsen vasakult äärelt palli värava alla ja Mollo Bessala saatis palli mõnelt meetrilt võrku. Seega on Flora virtuaalne edu Levadia ees veel kaks punkti.

„Kindlasti see mõjutab, kui sellises faasis kapteni kaotad, aga varem või hiljem peame temata hakkama saama. Olukord on selline, nagu on, aga usun, et leiame mängijaid, kes suudavad tema saapaid täita,“ lisas Henn. Väikesed küsimärgid on ka Martin Milleri ja Mark Anders Lepiku kohal. Lisaks ei tee kaasa mängukeeldu kandev ründaja Rauno Alliku.