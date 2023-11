Maailmameister on ralliisade peale kuri ja nõuab muutust

Esiautod läbivad asfaldirallil raja enne võistlejaid, et neile oludest ülevaade anda ja võimalike ohtude eest hoiatada. Näiteks viimati peetud Kesk-Euroopa rallil oli esiautodel tähtis roll, sest reedeks olid teedel hoopis teistsugused tingimused kui legendi koostamise ajal.

„Kuna Rally2-s ei saa esiautosid kasutada, oli reede ülikeeruline. Kui sellistel kiirustel sõita, on esiautode puudumine tegelikult väga ohtlik,“ vahendas Mikkelseni sõnu portaal DirtFish.

„Loodan väga, et FIA teeb midagi Rally2 ekipaažide heaks, sest ka meie surume sellistel katsetel gaasi põhja. Ka meie saavutame kiiruse üle 200 km/h. Oleks tore teada, kus mudased kohad on,“ lisas norralane.

Esiautode lubamine kasvataks Rally2 sarja kulusid, mis võiks omakorda erasõitjate konkurentsivõimet ja osalemissoovi vähendada. Soome rallisõitja Emil Lindholm selles aga probleemi ei näe ja ta on Mikkelseni paadis.

„Jah, ohutus on oluline. Kesk-Euroopa rallil tulid muutunud olud paljudele sõitjatele üllatusena. Arvan, et esiautode lubamine oleks hea ja isegi mitte väga kulukas. Recce autod on nagunii kohapeal ja vaja oleks lihtsalt kahte inimest,“ lausus ta.