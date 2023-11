Maailma parimad naistennisistid jäid tormi kätte

WTA otsus aastalõputurniir Cancuni viia on saanud terve nädala jooksul ohtralt kriitikat. Piirkonnas on praegusel ajal orkaanihooaeg ning seega oli ette teada, et vihm ja tuul hakkavad kaarte segama. Lisaks on sportlased kurtnud peaväljaku ebakvaliteetse katte üle.