Latvala sõnul on rallimaailma valitseval Rovanperäl ebasoomlaslik omadus

„Keegi ei suuda Rovanperä kiirusele vastata. See näitab, kui palju ta arenenud on. Tal on võime pidurdada teistest hiljem, isegi kui ta tunneb, et tee võib libe olla. Kalle usub, et pidamist on piisavalt. Paljud sõitjad eeldavad, et pidamine puudub. Seal tulevad suuremad vahed sisse. Kuival asfaldil sõites on erinevus selgelt väiksem,“ analüüsis Latvala kaasmaalast.