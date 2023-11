Hiljuti karjääri lõpetanud tipplaskesuusataja tulistas endale kõhtu ja on koomas

Anev leiti portaali Dir.bg teatel vigastatuna kolmapäeval Lääne-Bulgaarias asuvast Kjustendili linnast ja viidi pärast seda haiglasse. Tema seisund on stabiilne, aga väga tõsine.

Kas tegemist oli õnnetuse või enesetapukatsega, pole politsei kinnitanud. Päev varem postitas Anev oma Facebooki kontole Bulgaaria kirjaniku Pavel Vezhinovi tsitaadi „Iga reetmine algab usaldusest“ ja kirjutas juurde, et see on „absoluutne tõde“.