Lajal kaotas endisele maailma seitsmendale reketile napilt, kuid tõuseb edetabelis uutesse kõrgustesse

2 tundi ja 44 minutit kestnud mängu jooksul lõid mõlemad 4 serviässa ja tegid ühe topeltvea. Goffin jäi peale kõikides olulisemates servinäitajates: esimese servi protsent 73% vs 69%, esimeselt servilt võidetud punktid 71% vs 61%, teise servi punktid 48% vs 42%.