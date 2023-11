TalTech sai Lätis 30-punktilise sauna, Prometei üllatuskaotus tõstis Kalev/Cramo ainuliidriks

Kuid see polnud sugugi päeva kõige üllatavam tulemus, sest valitsev tšempion Prometei kaotas 76:85 Ogrele. 50%-ga viskeid tabanud Läti satsi parim oli 22 silma toonud Karlis Apsitis. See ühtlasi tähendab, et Kalev/Cramo on liigas ainus kaotuseta meeskond.