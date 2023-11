Hyundai tiimipealik: kahuks on meie autol nõrgad kohad

Tänavusele hooajale tõmmatakse joon alla kahe nädala pärast Jaapani etapil. Hyundai meeskond on seni võtnud 14 poodiumikohta, sama palju lõpetati esikolmikus ka mullu. Ent tosinast rallist on võidetud vaid kaks.

Sel aastal investeeris Hyundai meeskonda taustajõududesse, sest tehniliseks direktoriks palgati kogenud Francois-Xavier Demaison. „Oleme teinud seda, mida peame tegema. Meil on üks arendusjokker veel kasutamata, kuid meil on 2024. aastaks konkreetne plaan,“ ütles Cyril Abiteboul Motorsport.com-ile antud intervjuus. „Tahame anda FX-ile võimalikult palju aega, et ta paneks paika prioriteetide nimekirja. Seejärel saab ta osi disainida ja katsetada. Need kõik asjad on plaanis aga järgmisel aastal.“

Kui Toyota ja Hyundai masinate kiirus on üsna võrdne, siis Jaapani autotootjate masinad on olnud selgelt töökindlamad. Näiteks Keenia MM-ralli oli pea kõigil i20 masinatel probleeme kardaaniga. „Nagu olen varemgi öelnud - kahjuks on meie autol nõrgad kohad. Seda sai näha näiteks Keenias ja veel paaril võistlusel. Seetõttu on töökindluse arendamine kõige olulisem,“ rõhutas Abiteboul.

Tootjate arvestuses on Toyotal koos 504 punkti, Hyundai on neist maas 105 silmaga. Sõitjate konkurentsis mahub esiviisikusse vaid Thierry Neuville, kes on 184 silmaga kolmas. Kuid järgmisel aastal istub nende masinasse Ott Tänak.

„Tahame need vead parandada, et järgmisel aastal selliseid probleeme poleks. Meil on kaks väga tugevat sõitjat, kes suudavad võidelda igal rallil võitude ja hooaja kokkuvõttes loodetavasti ka maailmameistritiitli eest,“ oli Abiteboul järgmise aasta osas optimistlikult meelestatud.