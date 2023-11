Koondised elavad fluorikeelu üle. Probleem kerkib esile hoopis Eesti noortevõistlustel

Raske uskuda, et esimesel talvel läheb kõik sujuvalt. Õigem oleks öelda, et praktika on seda juba kinnitanud. Norra mäesuusatipp Ragnhild Mowinckel võeti Söldeni MK-etapilt maha, sest tema suusapõhjadelt leiti lubatust kümme korda rohkem fluori. Kuidas keelatud aine sinna sattus, ei osanud keegi öelda, sest norralaste testimisaparaat näitas, et kõik on korras.