Brasiilia GP sprindisõitu valitses Verstappen

Sprinti valitses Verstappen

„Hea start oli oluline. Ma ei saanud koha pealt hästi minema, kuid edasine oli väga hea. Kuna see rada on rehvidele nõudlik, siis edasi oli peamine nende säästmine. 24 ringi ühele rehvijooksule on pikk aeg ja proovisin näidata stabiilseid ringiaegu. See õnnestus üsna hästi,“ muljetas võidumees sõidu järel. „Eelmisel aastal olime siin raskustes, aga täna kõik toimis.“