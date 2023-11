Miks müüakse staadionil jooke ilma korgita pudelis?

Neis, kes sellise korraga tuttavad ei ole, võib see tekitada omajagu küsimusi. Ajakiri Jalka uuris asj. Klle huvides see on, et kork müües pealt maha keeratakse, ning miks ei võiks pudelis jooke staadionil müüa nii nagu tavalises poes?

„Vastus on tegelikult väga lihtne ning see tuleneb staadionil turvalisuse tagamisest. Puhas füüsika – kui pudel on täis ja kork peal, on seda üsna lihtne kaugele visata. Kui pudelil korki peal ei ole, hakkab pudelit visates vedelik poole lennu pealt välja tulema ja pudel kaotab oma jõuõla. Sel juhul ei ole visatud pudel enam nii ohtlik, ta ei lenda enam nii kaugele ning kedagi tabades on võimalik vigastus või trauma natuke väiksem. Samal põhjusel – need oleksid visates väga ohtlikud – ei müüda staadionitel jooke klaaspudelites. Need on üldtunnustatud turvalisusnõuded üle Euroopa, see ei ole meie enda mõte või midagi, mis kehtib ainult Eestis.