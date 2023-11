Trans kaotas teise mängu järjest sama stsenaariumiga. Paide parimaks väravakütiks tõusnud Luts: masendust tekitavad numbrid

Teist mängu järjest kiirelt 0:2 kaotusseisu jäänud Trans lõi teist mängu järjest teise poolaja keskel ühe tagasi. Teist mängu järjest tuli see 11 meetri karistuslöögist ja teist mängu järjest oli autor Tristan Koskor. Tõsi, kui Flora vastu skooris ta 71. minutil, siis Paide vastu sahistas ründaja 72. minutil.

Kuid 78. minutil võttis Paide Linnameeskonnalt pinged maha oma õhtu teise värava löönud Siim Luts, tabamusele tegi eeltöö karistuslöögi puuri ette tõstnud Sergei Mošnikov. See jäi ka kohtumise viimaseks tabamuseks. „Poolajal sai räägitud, et võtame rahulikult ja mängime oma mängu edasi, aga teise poolaja algus oli rabe. Jälle korraldasime ise ehk kinkisime penalti, ja nad said mängu tagasi. Aga lõpp hea, kõik hea - saame kolme punktiga koju tagasi minna,“ lausus Soccerneti ülekandes Siim Luts