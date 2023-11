FOTOD | Kuressaare ja Harju mängisid tormituules viiki. Kriis: jalgpallist oli asi kaugel

Kriis tõdes peale mängu Soccerneti otseülekandes, et tuules mängimine vajas harjumist. „Ütleme nii, et jalgpallist oli asi kaugel. Väga keeruline oli sellise ilmaga mängida. Oleksime võinud võita, aga mõlemad tiimid võitlesid selle punkti nimel, ja see kord jäi viiki,“ arutles ta.