Naistel kästi püksid bikiinide vastu vahetada. „Läksime tagasi kiviaega“

Norralannad tegid soojendust ja valmistusid matšiks, kui kohtunik tuli järsku teatama, et naised peaks lühikesed püksid vahetama bikiinide vastu. Algul arvasid võrkpallurid, et kohtunik teeb nalja, kirjutab Ilta-Sanomat .

Horremi sõnul on mõnede võrkpallikohtunike hulgas säilinud hulk eelarvamusi. „Reeglite muutmisest on ilmselt möödas juba 15 aastat. Alustasime umbes siis võitlust, et ka naistel peaks olema õigus mängida lühikestes pükstes. On üsna provokatiivne, et ikka veel tuleb enda eest seista ja neid õigusi kaitsta,“ kurjustas võrkpallijuht.