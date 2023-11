M-Sport on Tänakule asendaja leidmisega raskustes

M-Sport tegi selleks aastaks suure investeeringu, kui tõi oma meeskonda eksmaailmameistri Tänaku. Eesmärgiks oli võita maailmameistritiitel, kuid koostöö ei toonud soovitud tulemust. Eestlast on hooaja jooksul korduvalt vaevanud probleemid, sest Ford Puma Rally1 auto pole osutunud piisavalt töökindlaks.

Oktoobri keskel sai selgeks, et Tänak lahkub pärast seda hooaega meeskonnast ja taasliitub Hyundaiga.

„See on meie jaoks alati raske aastaaeg. Püüame leida eelarve ja saada kõik tükid paika,“ sõnas Millener, vahendab Rallit.fi .

„Kuigi Ott lahkub meeskonnast, ei tähenda see, et tema asendamine mõne teise sõitjaga oleks kerge otsus. Tippklassi sõitja kaotamine mõjutab mitut asja,“ jätkab M-Spordi boss.

„Meie eesmärk on noorem tiim – nagu juunioride tiim, kust võiks uued tipud esile tõusta,“ kinnitas Millener.

28-aastane Fourmaux on tänavu võistelnud M-Spordi Fordiga WRC2 klassis, kuid hooaja viimasel etapil Jaapanis hüppab ta Loubet` (26) asemel Ford Puma Rally1 auto rooli.

„Hetkel ei ole meil võimalik palgata tippklassi sõitjat. Teame, et meil on piisavalt konkurentsivõimeline auto. Kasu oleks sellest, kui suudaksime juunioride meeskonnas välja arendada järgmised tippklassi sõitjad. Seda on Malcolm (Wilson) ja M-Sport juba palju aastaid teinud. Vahel tuleb edasi liikumiseks sammuke tagasi astuda,“ lisas Millener.