DELFI VIDEO | Peep Pahv Keila hooaja kolmandast võidust: oli oodata, et tuleb raske mäng

Keila kohtumise algus kujunes raskeks, mida peatreener Peep pahv ka mängijatele rõhutanud oli. „Neil on noored mehed, kes võitlevad oma vanusele mittevastavalt. Me mängisime ka hooaja eel nendega korra ja oli oodata, et tuleb raske mäng,“ rääkis Pahv kohtumise järel.