DELFI VIDEO | Märt Rosenthal: me ise käkime palju ära

22 punktiga Tartu resultatiivseimaks tõusnud Märt Rosenthal tundis võidu ja meeskonna edu üle suurt rahulolu. „Ma olen õnnelik, et oleme võidulainel. See nädal oli natuke raske. Kolmapäeval oli mäng, mis ei tulnud lihtsalt (alistati 77:63 Tallinna Kalev - toim),“ analüüsis Rosenthal mängu järel.