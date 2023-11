DELFI VIDEO | Kumb võidab Kibus vs Themas kordusmatši? „Edvin jahub midagi viiest minutist - see on tema fantaasia!“

Homme Tondiraba jäähallis toimuva The League V võitlusgala üks peamatše on Edvin Erik Kibuse ja Hendrik Themase kordusmatš. Nende meeste esimeses vastasseisus 2019. aasta Number One Fight Show’l sai kohtunike otsusega 2:1 võidu Kibus. Kuidas läheb tänavu?