Jalgpalliliit: Levadia värav oleks pidanud lugema, videokohtunik eksis reeglite tõlgendamisel

Mis puudutab väljakukohtuniku poolt ekraani ees olukorra ülevaatamist, siis väravale eelnenud käega mäng on faktil põhinev olukord ehk ei oma tähtsust, mis asendis on mängija käsi palliga kokkupuutel ning väljakukohtunik ei pea minema ekraanilt olukorda üle vaatama. Samasugused faktilised ehk tõlgendamist mittevajavad olukorrad on näiteks osad suluseisu rikkumised või mänguväljaku piirjoontest tulenevad olukorrad (pall selgelt enne väravat mängust väljas) või siis penalti olukorrad, kus küsimuse all on rikkumise asukoht (väljaspool/seespool karistusala).

Seoses teisele poolajale lisatud minutitega, selgitab kohtunike osakond, et videokohtunike ruumis on spetsiaalne kell, millega mõõdetakse tehnilisi mängu seisakuid, nt kui tuleb arst väljakule, kui toimuvad vahetused jms. Keerulisem on mõõta neid olukordi, kus keegi taktikaliselt viivitab mänguaega. Videokohtunike ruumist läks väljakukohtunikule sisend, et tehniliste seisakute eest tuleks lisada teisele poolajal kaks minutit. Kohtunike osakonna hinnangul oli lisaks videokohtunike ruumist tulevale infole lähtuvalt väljakul toimuvast oodatud sellele mängule veel ühe minuti lisamine ehk hindame, et optimaalne lahendus olnuks kolm lisaminutit. Lisaminutid ei taasta kunagi täielikult aega, mis seisakutele või viivitamisele kulus, vaid kompenseerib seda aega. Kui tahta igas mängus täielikult taastada seisakutele või viivitamisele kuluvat aega, siis tuleks lisaminuteid palju rohkem kui maailma jalgpallis seni on tavaks olnud ja see oleks teistsugune mäng.