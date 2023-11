FOTOD | The League’i peakorraldaja Kevin Renno: võitlusürituste korraldamisega Eestis rikkaks ei saa, teen seda missioonitundest

Võitluskaart:

Ürituse peakorraldaja Kevin Renno. Kui suure tiimiga te The League’i korraldate?

Põhikorraldustiimis on kuni kaheksa inimest, koos muude abilistega kokku umbes 20. Kuna üritus on kahes osas - võitlusüritus ja järelpidu, siis on ka tiimid erinevad.