Rongi alt välja tulnud Mark Lajal alistas viiekordse slämmivõitja

Lajal kaotas veerandfinaali avaseti prantslasele 6:7, kuid suutis teise seti hilise servimurde toel 6:4 võita. Otsustava seti ainus murre toimus 2:2 viigiseisul ning sellest piisas Lajalile, et 6:4 setivõit endale napsata.

Tänane vastane Herbert on suuremaid tegusid teinud paarismängus, kus ta on koguni viiekordne suure slämmi turniiri võitja (kaks esikohta on tulnud Prantsusmaa lahtistel ning üks nii Austraalia lahtistel, Wimbledonis kui ka USA lahtistel).