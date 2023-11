Vennad Rikbergid kohtuvad Aadu Luukase karikavõistlustel: põhimõtteline duell, siseinfo ja kaks eri plaani

„Korra küsisin talt, et kas ta kaotada kardab ka, vastas, et ei karda. Eks see loogiline ka on, seal on korralik treenituse ja taseme vahe. Aga eks meil on oma väikesed eesmärgid ja arvan, et mänguks võiks minna siis, kui Bigbank hakkab varumehi kasutama. Minu tiimis on tegelikult ägedaid kujusid, kes mängiksid ka meistriliiga taseme välja, aga ühel või teisel põhjusel nad seal mängida ei soovi või ei saa. Aga punt on lahe ja mul on mehi, keda on pealtvaatajatel kindlasti äge vaadata ja kel on piisavalt taset. Päris rongi alla me kokkuvõttes loodetavasti ei jää. Omad probleemid on meil ka, nii on mul sel hooajal kasutada vaid üks sidemängija – Tauri Sulg – kes on minust peajagu lühem ning on blokis natukene keeruline majandada,“ selgitab endine mängumees.