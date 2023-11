Tipptennisisti vastu karmid süüdistused esitanud modell lõpetas vaikimise. „Olla ohver pole midagi halba“

Nüüd tuleb sakslasel Berliini prokuratuuri otsusel tasuda 450 000 eurot. Tegemist on karistusmäärusega, mitte kohtuotsusega, teatas The Guardian.

Zverev ise eitab kõiki süüdistusi ning kaebab otsuse edasi. Saksamaa tennisist tõi välja ka omapoolse argumendi. Tema sõnutsi on Patea usaldusväärsus on madal, mis on tingitud sellest, et naine ootas kallaletungist teatamisega kuus kuud.