Flora läheb suure kaaluga derbile vastu vigastatud Vassiljevita, Levadia nõuab kohtunikelt austust

„Kostjat ootab pikem vigastuspaus. Ta tõmbas reie nelipealihase ära,“ avaldas Henn karmi tõe 39-aastase keskpoolkaitsja kohta, kelle roll Flora edus sel hooajal on olnud tohutu. 14 väravaga on ta hooaja paremuselt teine väravakütt (Transi ründaja Tristan Koskor juhib selles arvestuses 15 väravaga).

„Kindlasti see mõjutab, kui sellises faasis kapteni kaotad, aga varem või hiljem peame temata hakkama saama. Olukord on selline, nagu on, aga usun, et leiame mängijaid, kes suudavad tema saapaid täita. Peame hoidma meeskondlikult kokku ja selle, mis Kostja meile väljakule toob, ise meeskonnana ära tegema. Olen alati öelnud, et vigastusi pole mõtet taga nutma jääda, vaid tuleb leida lahenduse ning treenerite ja mängijatega ühiselt sellest olukorrast välja tulema.“