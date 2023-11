TÄNA OTSEPILT JA BLOGI | Anett Kontaveit jätab kodusel tenniseõhtul publikuga hüvasti

„Ma pole langetanud suuri otsuseid kunagi emotsioonide ajel. See on läbi mõeldud ja kaalutud. Olen proovinud erinevaid variante, rääkinud füsioterapeutidega ja teinud kuude viisi harjutusi. Aga kui mängud on füüsilised ja rasked, on selg alati tunda andma hakanud. Otsus on tulnud sellel ajal, mil ta on pidanud tulema,“ teatas 27-aastane Kontaveit, kes oli veel mullu juunis maailma edetabelis teisel kohal.