Allar Raja otsustas karjääri jätkata ja olümpiale pürgida: tuleb Allari ja Tõnu „viimane tants“

40-aastane Raja tunnistab, et ei soovi veel spordiga lõpparvet teha, kuna maailmameistrivõistluste kaheksas koht jäi kripeldama.

„Pärast kaklust rusikatega ei vehita, kuigi tahaks. MM lõppes rohkem kui kuu aega tagasi, täna küsitakse, mis saab edasi? Kas riputan aerud varna? Aga enne kui vastan sellele, on aeg anda peegeldus enda tunnetest, mida tekitab jääda esimesena ilma Pariisi olümpia piletist. Maailmameistrivõistlustel 8. koht on tõesti hea tulemus aga jah, see on tühine, kui OMi uks lüüakse nina ees kinni. Just see tekitab tunde, et mul on sõudmisega „Unfinished Business“,“ teatas Raja.

Rio olümpiapronks rõhutab, et soovib tõestada, et on jätkuvalt olümpiakoha vääriline.

Minu otsus järgmiseks 8 kuuks: panen kõik sisse ja pühendun sõudmisele. Olen oma tiimile olemas. Eesmärk: kvalifitseeruda Pariisi OMile,“ teatas Allar Raja.

„Aga miks ma tahaksin veel istuda paati, treeninda veel järgmised 8-10 kuud? Ja mis siis saab? Mis on minu jaoks selles projektis tõeline motivaator? Ma ju tunnen, et mul pole vaja tõestada midagi, mida ma ise juba tean. Ma tean, et olen piisavalt hea isegi ilma Pariisi olümpial osalemata. Ma tean, et olen töökas ja järjekindel. Ma olen seda kõike juba teinud ja olgem ausad, on aeg elukutset vahetada. Kuid siiski on midagi, mis minus kripeldab! Kripeldab seetõttu, et teadlikkus sellest, kuidas realiseerida oma potentsiaali, on muutunud minu jaoks äärmiselt põnevaks ja väljakutsuvaks. Ma tunnen, et suudan pakkuda seda ka teistele enda ümber, eriti oma tiimile,“ märkis Raja.

„Räägitakse, et avalikult välja öeldud eesmärgid on need, mis kõige tõenäolisemalt teoks saavad. Minu otsus järgmiseks 8 kuuks: panen kõik sisse ja pühendun sõudmisele. Olen oma tiimile olemas. Eesmärk: kvalifitseeruda Pariisi OMile. Paistab vägisi sedamoodi, et tuleb veel üks hooaeg ehk Allari ja Tõnu „Last Dance“ (Viimane tants),“ lisas Raja.

Eesti neljapaadil on jäänud olümpiale pääsuks viimane õlekõrs. Selleks on neil vaja järgmise aasta maikuus Šveitsis Luzernis toimuval regatil pääseda kahe parema hulka. Pariisi OMile pääseb kokku üheksa paatkonda ja kaks viimast piletit jagatakse välja just Luzernis.