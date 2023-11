Kurlingunaiskond teeb kodusel MK-l EM-i peaproovi. Kohal on ka eestlaste konkurendid

„Võistlus toob taas Tallinnasse mitmeid riikide esindusvõistkondi ning oluline on märkida, et Eesti naiskonna peamine konkurent sellel MK-etapil – Türgi naiskond – kavatseb Tallinnas pikemalt viibida, kuna Tondiraba jäähallis on suurepärased treeningtingimused Euroopa meistrivõistlusteks valmistumiseks. Kindlasti võin väita, et meil on üks Euroopa tipptasemel kurlinguhallidest, eriti just jääkvaliteeti silmas pidades,“ kinnitas võistluse peakorraldaja Juuli Liit.