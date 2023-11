Hyundai boss andis soomlastele lootust

Nii Suninen kui Lappi testisid sel nädalal meeskonna testialal Soomes talvistes tingimustes Hyundai i20 N Rally1 autot. See andis vihje, et soomlased võivad tiimis jätkata, kirjutab Rallit.fi.

„Teemu on meie radaril, aga ma ei oska midagi täpsemat öelda. Ta on meie nimekirjas ja nüüd peame koos meeskonnaga asjad üle vaatama ja tegema ühise tulevikuotsuse,“ sõnas tiimijuht Motorsport.com-i teatel.

„Esapekka on sel aastal meie süsteemi jaoks väga oluline lüli olnud ning on meeskonnas väga positiivseid hetki pakkunud,“ sõnas Abiteboul. „Mulle meeldib mõelda, et ta saab olla osa sellest, mida me tulevikus teeme - ja ma ei pea silmas ainult järgmist aastat. Oleme neid asju arutanud juba mõnda aega ja loodan, et jõuame sellega järgmiste päevade jooksul lõpule,“ lausus Abiteboul.