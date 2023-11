MM-valiksarja alustanud Eesti käsipallikoondis sai Läti üle magusa võidu

Võitjate resultatiivseimad olid Karl Toom seitsme ja Mihkel Lõpp viie tabamusega. Neli väravat said kirja Karl Roosna ja Ott Varik. Lätlaste parim oli Ralfs Geislers 12 väravaga.

Eesti koondise peatreenerina debüteerinud Martin Noodla sõnul oleks võinud Lätit kindlamalt võita. „Täpselt selline mäng, kus tunned, et võiksid olla vastasest kindlalt üle, aga pidevalt jääb midagi puudu. Äge, et poisid lõpuni võitlesid,“ rääkis Noodla ERR-i ülekandes.

„Võibolla annab tunda see, et pole saanud ühtegi mängu koos mängida. Lahe, et võitsime, aga Tallinnas algab kõik sisuliselt nullist,“ lisas ta.