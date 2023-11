Rait Ratasepp toob Eestisse rahvusvahelise ultratriatlonivõistluse, kus osaleb ka tuntud telenägu

Mõte tuua IUTA maailmakarikasarja kuuluv ultratriatlon Eestisse tekkis Ratasepal tänavu augustis Šveitsis ultratriatlonil võisteldes. Nimelt täitub 2024. aastal tal kümme aastat oma esimesest ultratriatlonist, seega on IUTA sarja võistluse Eestisse toomine mehe jaoks ka sümboolse väärtusega, tähistamaks ühte etappi oma sportlaskarjääris. „Tunnen, et just nüüd on õige aeg tuua ultratriatlon võistlusena ka Eestisse ning anda kaasmaalastele võimalus neid distantse ja emotsioone kogeda kodumaalt lahkumata,“ ütles Ratasepp pressiteate vahendusel.

„Tänu IRONMAN Tallinn võistlusele on Eestis juba väga palju ühe täispika triatloni läbinud inimesi. Seega usun, et huvi ja võimekus end ultratriatlonil proovile panna, on nii mõnelgi olemas,“ leiab Ratasepp.

Mehe sõnul on ekslik arvata, et kahe- või kolmekordseks ultratriatloniks tuleks kaks või kolm korda rohkem treenida kui üheks täispikaks triatloniks. „Füüsilise poole pealt oleks ultratriatloni läbi tegemine jõukohane väga paljudele triatlonisõpradele. Ennekõike on vaja muuta oma mõtlemist ja panna ennast uskuma, et see on tehtav. Väga oluline on vaimne valmisolek. See kõik on treenitav,“ julgustab Ratasepp eestlasi võistlusel osalema.